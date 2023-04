CURIOSITÀ Luna e Saturno tornano a baciarsi Non uno spettacolo rarissimo ma sempre emozionante, il bacio tra Luna e Saturno il 16 aprile

Ancora uno spettacolo dal cielo che ha la Luna come protagonista che non sarà sola. Torna infatti il “bacio” Luna-Saturno, spettacolo non rarissimo ma sempre emozionante.

L'appuntamento è per il 16 aprile, prima dell’alba, quando il nostro satellite sarà in congiunzione con il Signore degli Anelli nella costellazione dell’Acquario, proprio in coincidenza con le giornate di massima attività di ben tre sciami, che sono, sigma e gamma Virginidi e rho Bootidi.

Il momento giusto sarà prima dell’alba del 16 aprile, sull’orizzonte in direzione Est-Sud-Est, sorgeranno Saturno e la Luna, in congiunzione nella costellazione dell’Acquario.

Il nostro satellite sarà al 22% di visibilità in fase calante, quindi ben visibile tempo permettendo; per l’osservazione di Saturno, invece, è consigliabile almeno un buon binocolo, meglio se un telescopio.



