Ma che "Pac-Man" di ore sono? Un nuovo orologio digitale stupendo concentrato di nostalgia tech

Ma che "Pac-Man" di ore sono?.

Ancora una volta due icone della tecnologia a cavallo tra gli anni ‘70 e ’80, si uniscono per offrirci un tuffo nel "vintage tech", una produceva orologi l'altro era un videogioco divenuto un icona. I due colossi nello specifico sono Casio Computer Co & Pac-Man. Si sono unite per dare vita ad un orologio da polso caricato a nostalgia. Digitale, come da tradizione Casio basato sulla recente riedizione dello storico F-100 storico modello che fu lanciato sul mercato nel 1978, ma rivisto e reinterpretato con gli iconici personaggi di Pac-Man, il gioco arcade rilasciato per la prima volta nel 1980 da Bandai Namco Entertainment Inc. che ai tempi era solo Namco.

Gioco presente anche nel Guinness dei Primati come "gioco a gettoni di maggior successo» della storia", Il risultato è una meravigliosa operazione nostalgia da lacrimuccia assicurata, da portare al polso con orgoglio ricordando la bellezza tecnologica dei tempi che furono. La cassa dell'orologio è placcata in oro, con quattro pulsanti frontali da vero look retrò. Il bracciale è stato inciso al laser con, su entrambe i cinturini, rappresentazioni del gioco Pac-Man, inseguito dai fantasmi nella parte superiore, all'inseguimento famelico dei fantasmini nella parte inferiore.

Nostalgici di tutto il mondo unitevi è arrivata l'ora, è proprio il caso di dire...









