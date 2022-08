CINEMA Ma per tutti Marilyn A 60 anni dalla sua scomparsa si continua a parlare di lei, ora anche grazie al biopic "Blondie" al cinema

Ma per tutti Marilyn.

1'30" lettura

Norma Jeane Mortenson Baker Monroe, nasce a Los Angeles il 1º giugno 1926. Cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense e, cosa non trascurabile, tra le più celebri attrici della storia del cinema. Il mondo la ricorderà per sempre come Marilyn Monroe. Fu trovata morta nella camera da letto della sua casa di Brentwood, a Los Angeles, nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1962. Aveva soltanto trentasei anni. Marilyn, al momento del ritrovamento era senza vestiti e con in mano la cornetta del telefono.

Sono passati 60 anni esatti da quella tragica notte, ma il fascino e la popolarità di Marylin resistono al tempo e a Settembre arriva al cinema "Blondie" dove a prestare il volto alla bella attrice americana sarà "Ana De Armas". Ana è di origini cubane, anche se ha dovuto sottoporsi a una trasformazione davvero faticosa, ora appare quasi identica all'indimenticabile diva. Lei stessa ha confermato le difficoltà alle quali è andata incontro per diventare sempre più simile all'originale:

"Il ruolo di Marilyn è stato un dono, ma ha richiesto moltissimo impegno. Ho dovuto diventare calva con una protesi di gomma per poter indossare meglio quelle meravigliose parrucche platino che imponevano di non avere la minima traccia scura sulla testa... Sono state necessarie tre ore e mezza di makeup ogni giorno... la prima volta che mi sono vista con i capelli alla Marilyn mi sono spaventata. Ma ora posso solo essere orgogliosa del risultato»..













