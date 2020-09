CURIOSITÀ Ma... quanto ci vuole per dire "Ti amo"? Match.com ha scoperto la timeline dell'amore

Ma... quanto ci vuole per dire "Ti amo"?.

Se è vero che stabilire una timeline dei sentimenti è decisamente azzardato, perchè ogni storia ha un suo ritmo ed un suo evolversi, ci ha comunque provato un sito di incontri, il famoso match.com

Hanno risposto in 2000 e raccogliendo tutte le informazioni si scoprono i tempi (valori medi) dell'amore :

5 mesi per dire "ti amo", 2 anni per fidanzarsi, 4 per sposarsi. Per decidere ed avere un bimbo altri 4 anni, per accogliere un pet, cane o gatto che sia 2 annetti, quasi 3 anni di fidanzamento per optare di andare a vivere insieme.

Tutti passi importanti nella vita di coppia che però deve vedersela anche con tantissime variabili, ad esempio gli ormoni impazziti, la ricerca del principe azzurro e della propria principessa, le esperienze precedenti e soprattutto il cosiddetto coup de foudre, il colpo di fulmine che colpisce e non lascia scampo, accelerando i tempi. Quindi i risultati di questo mega sondaggio vanno visti appunto "in media".

Ma vediamo i cosiddetti piccoli gesti. Quando ci si prende per la mano? Bastano 7 giorni, al massimo 14. Lo status sui social passa da single ad impegnato dopo 5 mesi, per presentare lui o lei ai propri amici, quelli più cari (momento topico!) basta un solo mese, il primo pranzo dai genitori dopo 6 mesi.

Ci si spoglia a luci accese dopo un mese (per fare sesso vale ancora la regola dei 3 appuntamenti?), si ha il primo litigio serio dopo 5. Dopo 6 mesi ci si prende qualche libertà in più, come lasciare lo spazzolino da denti nel suo bagno (e se ci rimane significa che la storia d'amore viaggia sui binari giusti). Oppure ottenere un cassetto libero per le proprie cose, un altro passo fondamentale da fidanzati.

Per lasciare la porta del bagno aperta, girare in mutande per casa, lasciarsi scappare un ruttino a tavola bisogna aspettare di più, a volte anni interi... certe confidenze hanno bisogno di più tempo!

























I più letti della settimana: