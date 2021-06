"Ma stasera", il singolo che segna il ritorno di Marco Mengoni

A due anni di distanza dalla sua ultima produzione discografica, ritorna Marco Mengoni con un nuovo singolo intitolato "Ma Stasera". Una full immersion nelle sonorità disco-funk e dell'elettronica anni '80 e la descrizione di un relazionarsi un pò complicato, ma vero nella sua essenza.

Tra le novità anche la collaborazione con Tino Piotnek, in arte Purple Disco Machine, il dj e producer multiplatino che ha scalato letteralmente le classifiche con la hit Hypnotized.

Un ripartenza con il botto, quella di Mengoni, che culmina con l'annuncio dei suoi primi live programmati per l'estate 2222. Per farlo ha radunato tutto il suo team e lo ha coinvolto in una pedalata collettiva con destinazione San Siro e poi svelato le date.

"Marco negli Stadi" tour:

- 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano

- 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma

Marco Mengoni - Ma stasera