MUSICA Måneskin: il nuovo singolo è più ascoltato al mondo! «The Loneliest» è già presente nelle classifiche di 28 Paesi

Måneskin: il nuovo singolo è più ascoltato al mondo!.

Dal palcoscenico di X Factor a quello di Sanremo, fino ai trionfi all’Eurovision Song Contest e agli MTV Music Awards, che li hanno consacrati al grande pubblico: i Måneskin tornano con una ballata struggente, intima che ci riporta alle sonorità Anni '90, mentre la band romana ottiene un nuovo record! «The Loneliest», il loro nuovo atteso singolo, fuori dal 7 ottobre, è la nuova canzone più ascoltata al mondo ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. Il brano è la più alta nuova entrata ed è già presente nelle classifiche di 28 Paesi.

I Måneskin hanno scritto "The loneliest” insieme ad alcuni degli autori più premiati nel campo della musica: James Abrahart, Jason Evigan, Rami Yacoub e Sarah Hudson. Portano le loro firme i successi di Dua Lipa, Little Mix, Justin Bieber e One Direction.

[Banner_Google_ADS]



Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno anticipato l'uscita del singolo tramite social, pubblicando alcune foto che li vedono protagonisti di un funerale sotto la pioggia. A pensarci bene, il significato di “The loneliest” ha a che fare proprio con questo. Damiano David, il frontman della band, spiega così il significato del brano: “È un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Ha una forte carica emotiva, essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata per noi un’esperienza di guarigione”.

Måneskin - THE LONELIEST (Official Audio with lyrics)

Il 26 ottobre riprenderà da Città del Messico la tournée mondiale che proseguirà attraversando le principali città degli Usa, da Seattle a New York, passando per Detroit e Chicago. Il nuovo album dei Måneskin dovrebbe arrivare entro l’estate del 2023. "The Loneliest", il lato più romantico della band ha già un posto di privilegio nella scaletta dei loro prossimi concerti.. e anche nei nostri cuori!



I più letti della settimana: