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Machu Picchu

Potrebbe perdere il riconoscimento ufficiale di "meraviglia del mondo" assegnato nel 2007 da New7Wonders

di Roberto Bagazzoli
6 giu 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Machu Picchu potrebbe perdere il riconoscimento ufficiale di "meraviglia del mondo" assegnato nel 2007 da New7Wonders, fondazione privata che promuove a livello globale i principali siti storici e culturali.

In un duro comunicato rivolto al popolo peruviano e ai candidati presidenziali, l'organizzazione ha avvertito che "non si è registrato alcun progresso" sui problemi che minacciano la credibilità e la conservazione della cittadella Inca.

Secondo N7W, i rischi già denunciati nel settembre 2025 restano invariati e sono aggravati dalla "quasi paralisi politico-amministrativa" che attraversa il Perù.

L'ente critica in particolare l'assenza di una strategia efficace per la tutela del sito archeologico, al centro negli ultimi anni di polemiche sulla gestione dei flussi turistici, la vendita dei biglietti e la sostenibilità del santuario storico.

L'organizzazione ha annunciato di avere contattato entrambi i candidati al ballottaggio per discutere soluzioni concrete, avvertendo che "status quo e inattività non saranno più accettabili".




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