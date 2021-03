Madame e la sua "Voce": qual è il significato del testo premiato a Sanremo?

"Voce" è la canzone che Madame ha portato al Festival di Sanremo, un brano che ha vinto il premio come miglior testo e che diventa un vero e proprio inno alla voce. La giovane rapper è salita per la prima volta sul palco dell'Ariston, un debutto che le ha fatto conquistare il "Premio Lunezia per Sanremo" per il testo della canzone.

Qual è il significato del brano?

E' la stessa artista a raccontarsi in un post :"Parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare sé stessi".

Quindi la voce diventa un modo per lasciare il segno e per testimoniare la propria esistenza, un modo per indagare se stessi e diventare più consapevoli delle proprie dinamiche interiori.









Il video segue il senso del testo e racconta la ricerca della propria identità attraverso immagini legate alla quotidianità. Ci sono gli affetti, il ricordo degli abbracci e i vuoti colmati proprio da questa ricerca. Madame è la protagonista della storia, si muove a ritmo di musica nella periferia in un'alternanza di luce e buio.

Il brano farà parte del suo disco d’esordio dal titolo “Madame", in uscita il 19 marzo.

Guarda il video di Madame - Voce