MUSICA Madame & Sangiovanni: "Perso nel buio" Un inedito incontro musicale

Madame & Sangiovanni: "Perso nel buio".

Una combo musicale perfetta, una collaborazione inedita tra due artisti multiplatino, Madame e Sangiovanni. Si intitola "Perso nel buio" il nuovo singolo atteso per venerdì 12 novembre. Entrambe definiscono questo nuovo progetto come la consacrazione della loro amicizia e della stima reciproca come artisti.

Si tratta di un brano che racconta di un Sangiovanni fragile a causa del successo improvviso e del cambiamento repentino avvenuto nella sua vita. A portargli conforto una voce che scioglie tutte le tensioni: quella di Madame.

L'incontro tra i due cantautori è avvenuto circa due anni fa in uno studio musicale e da allora è scoppiata una profonda amicizia che li vede crescere insieme e affrontare le tappe più importanti del loro percorso musicale.

In attesa dell'uscita del duetto inedito, ci gustiamo i loro più grandi successi!

Madame - MAREA





Sangiovanni - RAGGI GAMMA





