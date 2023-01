MUSICA Madonna ritorna con "Back that up to the beat” Una nuova data live anche in Italia!

In tanti attendevano il grande ritorno della regina del pop: Madonna come back! Un nuovo singolo intitolato "Back that up to the beat" che ha fin da subito catturato l'attenzione dei fan e della stampa grazie anche ai suoi videoclip trasgressivi. il brano pare essere già un successo, diventando in pochissimo tempo virare su TikTok.

Prodotto da Pharrell Williams, Mike Dean e Jeff Bhasker, la versione demo risale al 2015 ed era stata creata per essere inclusa nel suo album "Rebel Heart".

L'artista, dopo 8 anni di assenza, ha anche annunciato la data del suo concerto in Italia: 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano, tappa del suo "The celebration tour", promettendo una serata imperdibile accompagnata da tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant' anni.

