Madre campionessa di lancio della ciabatta

Nel giorno della Festa della Mamma non possiamo fare a meno di ricordare questo simpatico siparietto tra madre e figlia. La punizione della calzatura lanciata da lontano è uno dei più ricorrenti e immediati rimedi adottati dalle mamme quando sono arrabbiate con i propri figli.

Anche le nonne non scherzano e talvolta ricorrono all'efficace rimedio/punizione. La verità è che la ciabatta lanciata a dovere esprime in maniera sintetica e efficace concetti che fanno risparmiare ore ed ore di inutili spiegazioni che nella migliore delle ipotesi verranno ascoltate, ma mai prese in considerazione.

Quanti di voi da piccoli hanno temuto il lancio della ciabatta? C'è chi è riuscito davvero a realizzare un record di distanza con la ciabatta, una vera e propria “tiratrice scelta”. La donna è su tutte le furie, la figlia si da alla fuga, ma viene interrotta poco dopo da una ciabatta lanciata da una distanza di 30 metri che riesce a colpirla con una precisione degna del miglior cecchino.