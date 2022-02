MUSICA Mahmood & Blanco: "Brividi" è la canzone più ascoltata al mondo Il record su Spotify

Mahmood & Blanco: "Brividi" è la canzone più ascoltata al mondo.

A pochi giorni di distanza dalla chiusura del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, con la loro "Brividi" si confermano primi anche su scala globale. Infatti, da Spotify arriva la conferma che li vede, tra il 4 e il 6 febbraio, essere in cima alla classifica mondiale.

"Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi. Ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle", un ritornello diventato tormentone in poche ore e nato grazie ad un accordo sbagliato in studio di registrazione di Michele Zocca, produttore di Blanco.

Il tema toccato dai due artisti è quanto di più attuale potesse esserci. Viviamo in una società che ci vuole sempre performanti, dove l'errore si trasforma in senso di inadeguatezza e invece per ritrovare la nostra umanità potremmo anche decidere di mostrare le nostre fragilità senza più alcuna vergogna o senso di inferiorità. Trasmettere ciò che proviamo ed essere ciò che siamo senza maschere potrebbe invertire la tendenza dominante e farci riscoprire molto più vicini all'altro di quanto pensiamo.

Mahmood, BLANCO - Brividi

