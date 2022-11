MUSICA Major Lazer e Tiwa Savage: "Koo Koo Fun" Guarda il video!

Major Lazer e Tiwa Savage: "Koo Koo Fun".

Fin dagli esordi i Major Lazer si sono concessi numerose sperimentazioni e non poteva mancare una novità nel loro nuovo singolo intitolato "Koo Koo Fun". Un brano che vede la partecipazione della superstar nigeriana Tiwa Savage e del produttore sudafricano DJ Maphorisa.

La novità si rivela in realtà un test, come sappiamo i Major Lazer lo hanno fatto con diversi stili e per la prima volta hanno deciso di includere l'Amapiano. Si tratta di uno stile di musica house/elettronica emersa in Sud Africa nel 2012 e derivante dal kwaito (un genere house sudafricano) e dall'afrobeats.

La produzione è curata anche Don Jazzy, noto per le sue collaborazioni con Kanye West e Jay-Z, e Stargate. Ad accompagnare il nuovo singolo anche il video:

Major Lazer & Major League DJz - Koo Koo Fun (feat. Tiwa Savage and DJ Maphorisa)

