Mamma e papà buttano la collezione di film hard, lui li denuncia

Ognuno ha le sue passioni, ma i genitori di questo americano hanno giudicato riprovevole questo suo "hobby", Una vera collezione di film porno del valore di 29.000 dollari, riunita in una decina di scatoloni mancanti durante il trasloco dell'uomo che, dopo aver vissuto a casa della famiglia originaria qualche anno dopo il divorzio, si era finalmente deciso a tornare a vivere da solo. Però nel riordinare dopo essersi trasferito aveva scoperto che mancavano tutti i DVD di questa inconsueta raccolta.

Dopo aver chiesto spiegazioni a mamma e papà, per niente dispiaciuti anzi, convintissimi del loro gesto, ha deciso di passare alle via legali, chiedendo questo indennizzo pari a quasi tre volte il valore della collezione, per danni materiali e soprattutto "morali".