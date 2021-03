ATTUALITÀ Mamma entra in sciopero e non fa più le faccende domestiche Scatta le foto di quello che accade e le condivide su Twitter

Mamma entra in sciopero e non fa più le faccende domestiche.

Ancora oggi e troppo spesso, il carico di tutte le faccende domestiche spetta alla donna e accade ciò che è stato documentato da questa mamma britannica che esausta di fare la colf per i propri figli e il marito decide di mettersi in sciopero.

In men che non si dica, la casa è diventata una sorta di discarica: vestiti abbandonati ovunque, stoviglie lasciate nel lavandino, pattumiere colme di spazzatura e stanze in disordine. Sono bastati pochi giorni di stop per rendere la casa totalmente invivibile, ma la donna ha continuato determinata nel lasciare i suoi familiari in quelle condizioni resistendo all'impulso di intervenire.

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B

"Due giorni fa ho deciso di smettere di lavare i piatti, Cucino tutti i pasti e sono stanca di dover anche lavare tutto. Da allora è apparsa questa pila e ad un certo punto si ritroveranno senza cucchiai, tazze e piatti. Chi reagirà per primo? Non io".



La donna ha condiviso foto e video su Twitter e raccontato in un post che al terzo giorno di sciopero, il marito ha iniziato a muovere i primi passi per sistemare casa: "È successo. Piatti e posate sono stati così messi in lavastoviglie e finalmente qualcuno si è accorto che mancava la carta igienica in bagno".

Al quarto giorno, tutto era stato finalmente sistemato e la mamma ha potuto concludere il suo esperimento: "Quattro giorni per essere ascoltati, rispettati e non doversi ripetere. Teniamo in ordine la nostra casa per amore. Cuciniamo e apparecchiamo e riempiamo l'aria di profumi di rose e di bucato fresco per amore. L'amore è paziente, ma è anche dannatamente stanco dopo aver lavorato 14 ore al giorno!".

Un messaggio chiaro che vuole mettere in luce con ironia quanto si dia ancora per scontato che i lavori domestici debbano essere un incarico tutto al femminile. Comunque, qualora siate stanche di occuparvene, potete sempre applicare questo esperimento anche in casa vostra!

