CURIOSITÀ Mamma ho perso l'aereo Icona del cinema anni 90 trasformata in set delle Lego

Mamma ho perso l'aereo.

In vista delle festività non poteva mancare: ”Mamma ho perso l’aereo” icona cinematografica anni 90, questa volta non sarà su pellicola ma bensì un set di mattoncini della Lego.





[Banner_Google_ADS]





L’azienda danese continua a sorprenderci questa volta con un seta da record. Dal 1 novembre si potrà dare vita a questo set nato da un' idea di un giovane ucraino Alex Storozhuk che ha sottoposto il progetto al portale “Lego Ideas”. Il risultato è il più grande set mai realizzato, è composto infatti da 3955 pezzi. Nella confezione che sarà messa in vendita a 249.99 euro non contiene solo la casa dei McCallister, ma oltre alle stanze ci sono gli oggetti iconici della pellicola come: il dopobarba, i barattoli di vernice, la tarantola, gli oggetti natalizi e la zipline della casa sull'albero. Se invece lo volete acquistare on line lo troverete in vendita da febbraio 2022.



I più letti della settimana: