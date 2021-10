MUSICA "Mamma mia": sesso, sangue e ironia nel video dei Maneskin In poche ore milioni di visualizzazioni

"Mamma mia": sesso, sangue e ironia nel video dei Maneskin.

Un frontman egocentrico che viene "fatto fuori" a turno dai componenti della sua band: nel video di "Mammamia" dei Maneskin, diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, si alternano scene che odorano di sangue a siparietti hot.

Un gioco di fantasia che porta i protagonisti ad uscire dai propri confini per andare oltre e toccare lo spettatore in maniera macabra e dissacrante. E' Vittoria la prima a pugnalare Damiano per averla interrotta nel bacio con un'alta donna.

Segue Ethan che lo affoga spingendo la sua testa nel water, mentre Thomas lo colpisce con una chitarra. Alla fine i tre musicisti fanno ritorno alla macchina e incontrano nuovamente il loro frontman sfacciato, un atteggiamento degno di una rockstar.





Måneskin - MAMMAMIA

