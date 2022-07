Mamma teenager si presenta al gran ballo della scuola accompagnata dal figlio

1'30 lettura

Melissa McCabe è la protagonista di questa storia che la vede madre, adolescente e single. Melissa frequenta il liceo. Alla fine dell’anno c’era il gran ballo di fine anno e, volendo partecipare, ha cercato una babysitter per il suo bambino, ma non è riuscita a trovarla. Invece di rinunciare alla festa ha pensato di portarsi il figlio come cavaliere al ballo. E così ha fatto, poi ha pubblicato su un suo social il video in cui racconta la vicenda per incoraggiare le giovani mamme a seguire il suo esempio.









Nel giro di pochissimo è diventato virale. Ovviamente con sentimenti diversi e contrastanti fra loro, ce chi l’ha giudicata ma poi ci ha riso su, altri le hanno fatto i complimenti per il coraggio. Comunque alla fine erano più di 1,6 milioni le visualizzazioni sulla sua pagina. Melissa vive a Liverpool ed ha avuto Arthur a 14 anni, nel novembre del 2020 e essendo una mamma single, l'ha cresciuto da sola. Ora ha 16 anni e Arthur ne ha compiuti due. Anche se mamma ha le idee chiare sul suo futuro, e una volta completato il liceo vuole iscriversi al college.





Melissa ha raccontato tutta la sua storia, dalle attenzioni di uno studente universitario che l'ha anche costretta a mandargli foto intime, quando lei aveva solo 12 anni. (Il giovane poi è stato messo in prigione per 3 anni). A come cerca di combattere questo pregiudizio della gente in quanto come madre è veramente giovane, ma nel video lei continua a ribadire che il piccolo Arthur non le ha rovinato la vita, anzi, e che lo ama molto e che vuole restare single per non turbare la vita del suo piccolo grande cavaliere.