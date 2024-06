Manager con la zappa in mano

Una giornata, in cooperativa, ad imparare come si gestisce una serra e ad assemblare piccoli pezzi per le industrie.

È questa l’iniziativa di formazione ideata da Fòrema, ente di formazione di Padova, finalizzata a ridurre le distanze tra quadri dirigenti e lavoratori nell’ottica di migliorare l’inclusività nelle aziende.

Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto 'Siadom - Social Innovation Alliance for Diversity management and innovation of Organizational Models', parte del progetto regionale 'P.a.r.i.'.

L’attività si terrà presso la sede della cooperativa il Graticolato in via Buson, a San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano, oggi, dalle 8 del mattino alle 17.