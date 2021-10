Maneskin, il nuovo singolo "MammaMia" è molto punk e tanto altro...

"MammaMia" arrivano i Maneskin! Il nuovo singolo è un mix di leggerezza e libertà accompagnato da un sound ruvido, che sfiora a tratti anche vibrazioni dance, quasi da club. Il basso martellante, protagonista indiscusso, si dispiega su un testo molto scanzonato.

Questa nuova uscita va a consolidare i grandi successi ottenuti durante l'anno. Un brano che rende ben chiare le intenzioni dei componenti della band partiti dall'Italia per poi diventare delle vere e proprie rockstar in tutta Europa.

"MammaMia" è stato presentato in diretta streaming dal club SO36 di Berlino, a suo tempo frequentato da Iggy Pop e David Bowie, attraverso una conferenza stampa in inglese. Emerge chiaramente la volontà della band di guardare al di là dei confini italiani, ma nel testo non mancano di ricordare la collina dalla quale sono partiti. Nel finale infatti, c'è una dedica ostentata e volutamente ironica, per celebrare l'Italia in tutti i suoi traguardi sportivi e musicali: "They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian O".









Insomma, è evidente come i Maneskin in questo momento guardino bel al di là dei confini italici pur essendo grati al loro paese. Intanto il loro "Loud Kids Tour" europeo è andato sold out in sole due ore. "E noi che non speravamo neanche di riuscirci in una settimana. Roba da non crederci".

E pensare che anche questo singolo è stato creato in poche ore subito dopo la vittoria di Eurovision 2021.

"E' un brano ironico nato in poche ore subito dopo l'Eurovision: eravamo molto ispirati - raccontano - Abbiamo cercato di non prenderci troppo sul serio. Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo tradurre tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo".



"Nel ritornello - continuano - c'è anche un riferimento alla sfera sessuale, ma il concetto è lo stesso: si possono avere gusti o preferenze che la gente pensa siano strani, ma che si vivono in maniera molto innocente".