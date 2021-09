MUSICA Maneskin: il tour della band si conclude con successo Scopri le prossime date dei concerti in Italia

Maneskin: il tour della band si conclude con successo.

In un anno che li ha visti diventare delle rock star, si conclude con grande successo anche il tour che ha portato i Maneskin calcare numerosi palchi all'estero. Dopo le immagini pubblicate in occasione del Ronquiéres Festival di Braine-Le-Comte, in Belgio, e dall'Open’er Park di Gdynia, in Polonia, la band romana ha portato a termine la serie di concerti estivi in Europa al Novarock Pilot Festival di Vienna.

Lo show ha incantato tutti i presenti e come sempre hanno saputo trasmettere il la loro grinta e il loro entusiasmo. L'ennesima conferma che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono una squadra fortissima anche fuori dai confini nazionali.

Ora bisogna attendere i concerti in Italia che si avvieranno a fine anno arriveranno fino al 2022:

14 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma

15 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma

18 dicembre – Mediolanum Forum, Milano

19 dicembre – Mediolanum Forum, Milano

20 marzo – Unipol Arena, Casalecchio di Reno

22 marzo – Mediolanum Forum, Milano

26 marzo – Palapartenope, Napoli

27 marzo – Palapartenope, Napoli

31 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze

1° aprile – Nelson Mandela Forum, Firenze

3 aprile – Pala Alpitour, Torino

8 aprile – Palaflorio, Bari

23 aprile – Arena di Verona, Verona





Guarda le foto dell'ultima tappa del tour:





Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

