Maneskin live al Circo Massimo nel 2022

I Maneskin il 7 Luglio del 2022 saranno in concerto al Circo Massimo di Roma, la band lo ha annunciato mentre ritirava la prestigiosa onorificenza "Lupa Capitolina". Massimo riconoscimento romano a chi si è distinto nei vari campi della cultura e della società, quest'anno assegnato recentemente alla Nazionale Italiana di calcio vincitrice della Coppa Europa a UEFA Euro 2020 e al commissario tecnico Roberto Mancini.

Ma in precedenza si erano fregiati di tale onorificenza nomi dello spettacolo come: Gigi Proietti, Nino Manfredi, Renato Zero, Ezio Bosso poi Paolo Sorrentini e Laura Biagiotti. Nel campo del cinema internazionale anche Woody Allen, Richard Gere, Ridley Scott, Meryl Streep possono dire di aver ricevuto la "Lupa Capitolina". Per la band vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest un 2021 sicuramente da incorniciare.



Ma ora via al countdown che ci porterà a quel Concerto Evento del 7 luglio nel 2022