BENESSERE Mangiare di notte: i cibi da evitare Ascolta il Reloaded!

Mangiare di notte: i cibi da evitare.

C'è un lasso di tempo di cui il nostro organismo necessiterebbe di digiuno dopo aver consumato una cena di media portata: dodici ore. Questo tempo consentirebbe un pieno recupero di energie da rimettere in campo il giorno dopo, invece con lo spuntino notturno interrompiamo questo equilibrio mandando in tilt il metabolismo. Quali sono i cibi che non andrebbero consumati dopo le 20?

Scopri tutto nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: