CURIOSITÀ Maniaci dell'ordine Un singolare dibattito di come si lascia la camera d'albergo

Una foto pubblicata su un profilo social da un uomo inglese, Darren Dowling di Glasgow dove mostra come lascia la stanza d'albergo dopo aver trascorso la notte ha creato un dibattito nazionale.





Un esempio di ordine maniacale molto apprezzato dalle persone che si occupano poi di risistemare le stanze. ln foto si vede il letto completamente disfatto: cuscini senza federe riposti in fondo al letto, lenzuola appallottolate e il copriletto piegato ai piedi del letto. A corredo della foto la domanda: ”E voi come la lasciate ?”. Foto e domanda che hanno addirittura creato un dibattito che ha coinvolto una delle più importanti trasmissioni televisive Australiane. E voi come lasciate la stanza d'albergo dopo la nottata ?



