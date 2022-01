Mara Sattei e Giorgia... insieme tra “parentesi”

"Parentesi" è il nuovo singolo di Mara Sattei, uscito il 14 gennaio 2022 in contemporanea con il suo primo album Universo che vede la produzione di Tha Supreme, al secolo Dario Mattei, il fratello minore di Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei.









“Parentesi” celebra l’unione di due voci particolari, quella di Mara Sattei, cantautrice che negli ultimi anni ha attirato a sé l’amore di pubblico e critica e quella di Giorgia, voce strepitosa tra le più amate in Italia nei suoi quasi 30 anni di carriera.





Mara Sattei feat. Giorgia - Parentesi - prod. tha Supreme (Official Video)

Mara, cresciuta professionalmente con la musica di Giorgia, le è particolarmente grata per aver voluto prendere parte al suo progetto.

Questo il suo racconto: "Parentesi è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli.”

"Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano.”