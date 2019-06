Correre si sa non è facile, e anche chi lo fa come sport deve seguire regole rigide soprattutto a tavola, tenere ritmi elevati di corsa per chilometri e chilometri richiede molti sacrifici. Ma non per tutti è così!

Nella parte sud della vicina Francia e più esattamente nella zona del "Bordeaux" prende vita una maratona dove si mangiano formaggi, bistecche, ostriche il tutto accompagnato da ottimi bicchiere di vino. Avete letto bene si corre, si mangia e si beve, il suo nome è "Marathon des Châteaux du Médoc". Si accontenta anche l'occhio correndo i 42 Km del percorso in mezzo a castelli e vigneti e di tanto in tanto ci sono le tanto adorate soste dove si possono degustare formaggi prelibati e sorseggiare un ottimo calice di vino. Il sud della Francia infatti è rinomato per la sua ricchezza di tenute e di vigne prestigiose, da qui l'idea di sviluppare una corsa che unisse la gioia dello sport al piacere della buona tavola. Insomma una corsetta tra sapori e profumi che di solito si possono apprezzare ma separatamente.