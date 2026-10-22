Marchio Unesco per la cucina Italiana

Dal 16 al 22 novembre ci sarà l’11esima edizione della Settimana della cucina e questa eccellenza è stata riconosciuta anche dall’Unesco al punto che la Cucina italiana è essa stessa diventata un brand dell’Unesco.

L’iniziativa è stata promossa dal Ministero degli Affari esteri insieme alla cooperazione internazionale e La Cucina italiana ha ottenuto il sigillo ufficiale di Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

Non è solo un premio che attesta la qualità dei piatti italiani, piuttosto consacra la cucina italiana come patrimonio inestimabile dell’intera umanità.

Non quindi singoli piatti o ricette tradizionali, ma cucina inteso come valore culturale e storico di una tradizione millenaria, come rito della convivialità, differenza di territori e trasmissione intergenerazionale di saperi e sapori.

Nata nel 2016 per sottolineare l’importanza di qualità, sostenibilità, sicurezza alimentare, territorio, biodiversità, identità ed educazione, l’evento celebra l’eccellenza della tavola italiana, promovendone i prodotti, le tradizioni dei territori, le denominazioni protette, i processi produttivi e gli itinerari gastronomici.

In questa nuova edizione quindi il tema sarà: “Cucina italiana patrimonio Unesco: territori e filiere d’eccellenza” e le ambasciate, i consolati e gli istituti italiani di cultura di tutto il mondo struttureranno i propri programmi su questo tema.

Ogni masterclass, degustazione e conferenza internazionale punterà a dimostrare che dietro il nuovo marchio Unesco La Cucina Italiana c’è un intero Paese attento alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità nella coltivazione dei propri prodotti certificati (Dop e Igp). Il marchio Unesco rafforzerebbe anche la lotta alla contraffazione della cucina made in Italy.







