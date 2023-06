Marco Corona versione producer

In rotazione su Radio San Marino già dall'inizio della settimana, ma in uscita ufficiale oggi, 9 Giugno 2023.

Sto parlando dell'ultimo parto di una delle bellissime voci di casa nostra, Marco Corona, artista a tutto tondo che oggi troviamo in veste di producer.

Aveva 13 o 14 anni, Marco, quando, entrando in discoteca per la prima volta, fu conquistato dalla bellissima voce di Linda Wesley, con la sua “Wild on the Isle”, un brano che gli rimase talmente tanto addosso da fargli decidere che fosse quello giusto per chiudere un po' il cerchio dopo un periodo che fra pandemie, guerre e chi più ne ha più più ne metta, ci ha visto decisamente appesantiti.

Riportare un po' di leggerezza, dunque, questo l'obiettivo principale che ha dato il via a tale movimento creativo ed evidentemente Marco quella leggerezza l'associa ai tempi del Bandiera Gialla ed in particolare a questo primo amore musicale, che oggi cambia veste, diventando “Just do it”!









Di certo Corona è uno cui le cose piace farle bene. Ecco perché nel riproporre il pezzo in questione, ha scelto di avvalersi della collaborazione di altri professionisti assolutamente degni di nota.

La meravigliosa voce di Neja, icona della musica disco anni '90 oltre che sua cara amica ed il tocco fresco e moderno di altri due notissimi DJ/Producers del panorama musicale italiano, gli Italian Disco Mafia, sono gli ingredienti che gli hanno permesso di tirare fuori ben due versioni di questo successo anni '80. Una, la sua, più simile all'originale ed una seconda, più “pettinata”, in cui il richiamo a quella atmosfere si mescola al tocco fresco e moderno degli Italian Disco.

Noi di San Marino, orgogliosi di essere stati i primi a farvela ascoltare, facciamo dunque a Marco il più grande degli in bocca al lupo per il lancio di oggi e scateniamo tutto il tifo possibile, al grido, neanche a dirlo, di “Just Do It”.