TEATRO Marco & Davide "Insieme per Sbaglio" Dondarini & Dalfiume il duo comico nato per caso che ha saputo trasformare i loro litigi in successo

Marco & Davide "Insieme per Sbaglio".

Lo spettacolo che portano in giro ha per titolo "Insieme per Sbaglio", è quella che è la sintesi dell'episodio che li ha messi insieme sul palco di Zelig. Marco Dondarini & Davide Dalfiume, sanno improvvisare sfruttando la comicità del collega per poi rilanciare a sua volta in un crescendo di battute e gags sempre più divertenti, di questo ne hanno fatto la chiave del loro successo. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti l'amico Marco Dondarini.





I più letti della settimana: