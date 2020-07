Marco Giorgi: "E la chiamano Rimini"

Marco Giorgi, cantante, musicista, autore e produttore è stato ospite a Radio San Marino ed è uno dei protagonisti di "E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città", un'iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Rimini.





Con lui abbiamo parlato di musica e di questo meraviglioso progetto che vede uniti 36 artisti insieme a diverse band del territorio per sostenere e tenere alta l'attenzione sulle difficoltà che sta attraversando tutto il mondo dello spettacolo.

Tutto questo ha portato alla creazione di un doppio album in cui è contenuta una versione inedita e corale di “Rimini” di Fabrizio De André e Massimo Bubola. Oggi vi facciamo ascoltare il contributo di Marco Giorgi, con la canzone "Io farò di tutto"!

"E LA CHIAMANO RIMINI, ARTISTI UNITI PER LA CITTA' " TITLE TRACK:

CD 1:



Rimini, Artisti uniti per la città (4' 35”)

Awakening, Federico Mecozzi (4' 44”)

Confusa, NicoNote (4' 33”)

Get By, Landlord (3' 56”)

Hikikomori, Houdini Righini (4' 40”)

Sisifo, Dany Greggio con Andrea Alessi, Simone Zanchini e Vincenzo Vasi (3' 49”)

Magic Fantasy, Filippo Tirincanti & Kelly Joyce (4' 52”)

Estate Infinita (a Paz), Riccardo Amadei (4' 12”)

Getting Better, Rangzen (4' 00”)

Wannabe, Massimo Marches (2' 46”)

Palla di gas, Duo Bucolico (3' 26”)

Lacrimometro, Chiara Raggi (4' 03”)

Dimmi dove, Massimo Modula (4' 45”)

Bivio, Daniele Torri & Loser, baby (3' 39”)

Credere a lei e a te, Marsch (4' 34”)

Amore così com'è, Laura Benvenuti (3' 34”)

Cose, Andrea Amati (3' 25”)

Sbionta, Word (3' 52”)





CD2:

L'aqua, Voci (Andrea Alessi-Tonino Guerra) (3' 36”)

Escualo: impossible!, Eos Quartet (3' 40”)

Architetture, Daniele Maggioli con Marco Mantovani (4' 32”)

My Lullabies, Alternative Station (2' 42”)

Sotto la luna, Filippo Malatesta (1' 57”)

Senza sole, Darma (3' 50”)

Tears are falling down (Quando il cielo è fragile), Miami & The Groovers (3' 31”)

Stone, Nashville & the Backbones (4' 00”)

Il Giardino di Limoni, Francesco Mussoni (3' 07”)

Il cuore degli altri, Braschi (3' 23”)

Io farò di tutto, Marco Giorgi (4' 00”)

Fuoco fiamme e isteria, Smoky Quartz (3' 18”)

The Good Things, Lorenzo Pagani (4' 10”)

Principessa, Sara Jane Ghiotti (4' 00”)

Mentre tutto, Davide Ricci (4' 11”)

Un po' di aria, Alberto Bastianelli (3' 45”)

Chi sono io, Casabianca (4' 20”)

L'amore divora, Patrick Bruccoleri (2' 53”)

Come una canzone, Cristina Di Pietro (3'25”)

Rimini (reprise), Federico Mecozzi (5' 50”)