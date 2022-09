"Tutti i miei ricordi" è questo il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni, uscito venerdì 16 settembre 2022. Il brano fa parte del secondo capitolo della trilogia ‘Materia’. Il primo album “Materia (Terra)” era uscito a fine 2021.



Il passato assume importanza nella misura in cui diventa un modo per prendere consapevolezza e i ricordi diventano il trampolino di lancio verso il futuro. Non mancano malinconia e coinvolgimento accompagnati da un racconto semplice e onesto.









Come ti abbiamo anticipato, Materia (Pelle) è il continuum del progetto musicale Materia, una sorta di viaggio in tre album iniziato con Materia (Terra) che ha ottenuto il doppio disco di platino. Si tratta di tre album che aprono le porte a tre mondi sonori differenti e che racchiudono per Marco Mengoni tutte le cose importanti dal punto di vista umano.

Il calendario dei suoi concerti di ottobre è quasi tutto sold out, ecco le date:

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)

Marco Mengoni - Tutti i miei ricordi