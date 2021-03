MUSICA Marco Nucci, hair stylist di Random a Sanremo: i commenti sulla prima serata "A Sanremo diamoci un taglio"

Marco Nucci, hair stylist di Random a Sanremo: i commenti sulla prima serata.

Ogni giorno Catia&Stefano saranno in collegamento con Marco Nucci, hair stylist e amico di RANDOM, per commentare il Festival di Sanremo partendo dal look e dalle tendenze. Insomma, "faremo il capello" a tutti! Oggi abbiamo parlato della prima serata. Scopri tutto nel nostro podcast!

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: