Marco Simoncelli 8 anni dopo

"Sei vivo dentro di noi, nei nostri ricordi, nelle nostre teste e nei nostri cuori. Sei in tutto quello che facciamo, la nostra benzina, la nostra motivazione. Sei con noi ogni volta che facciamo un podio o una pole e l’hai dimostrato a Jerez, a Misano, a Motegi. Non sono coincidenze, sei TU. Sempre con noi, sempre nel cuore". Questo il messaggio che possiamo leggere sul profilo ufficiale Instagram della Squadra Corse Sic58.

Otto anni fà tutto il mondo si fermò e si strinse attorno a quel paddock della MotoGP in Malesia. Tutto il settore delle due ruote, e non solo, era stato colpito dalla scomparsa di Marco Simoncelli. Era il 23 ottobre 2011 e ad essersene andato non è stato soltanto il pilota, ma una persona genuina, umile, speciale nel suo essere normale. Lo ricorderemo per sempre con i suoi folti capelli ricci, l'accento romagnolo e il suo modo di camminare scanzonato.

Ciao super Sic!