CURIOSITÀ Marie Kondo disordinata! La guru dell'ordine nei cassetti e negli armadi di tutto il mondo ora ha dichiarato di avere la casa... nel caos.

Marie Kondo disordinata!.

Marie Kondo soccombe al disordine? Di sicuro ha ammesso che la sua casa non è proprio quell'esempio di ordine tanto decantato nei suoi programmi o nelle pagine dei suoi best sellers.

Questa donna ossessionata dai cassetti e dagli armadi perfettamente organizzati, sembra sia stata messa ko da un trasloco. Ha così ammesso che avere figli in giro per casa non aiuta a tenere le cose a posto, tutt'altro. Marie in un messaggio sui social ha fatto outing dichiarando di avere una casa disordinata.

[Banner_Google_ADS]

Se qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo davanti al fatto che la perfezione non esiste, tra i suoi fans è scoppiato il delirio a pochi giorni dall'ennesimo webinar pubblicato per presentare il nuovo progetto sul tema, che un tempo chiamavamo economia domestica. Molti infatti non hanno accettato di buon grado questo outing che nelle ultime ore sta facendo il giro del pianeta.

La Kondo, va ricordato è l'autrice del best seller di fama mondiale “Il magico potere del riordino“, libro che ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo, ed è approdata in una serie esclusiva Netflix dal titolo “Facciamo ordine con Marie Kondo”. Sembra però non ce l'abbia fatta a sopportare il peso dell'ordine a tutti i costi.



Audio Gallery



I più letti della settimana: