Quest'anno Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni. Le iniziative più disparate sono in programma per celebrare la star di Hollywood per eccellenza, simbolo di mito, desiderio e tragedia. L'anniversario vero e proprio è il primo giugno.

Dalla vigilia del centenario della nascita, il 31 maggio al 28 febbraio 2027, centinaia di oggetti originali - costumi, fotografie, lettere e materiali rari inclusi alcuni oggetti personali e abiti di scena - celebreranno la carriera di una diva Hollywoodiana simbolo di bellezza e femminilità al Museo dell'Academy di Los Angeles.

Sempre a maggio, da Hollywood partirà un'esperienza immersiva itinerante che toccherà altre città negli Stati Uniti tra cui San Francisco e New York. Si potranno ammirare fotografie, immagini rare dei suoi film, cimeli personali, contenuti interattivi e stanze multisensoriali per immergersi nella vita e nel mito di Marilyn e nell'età d'oro di Hollywood.

Dall'8 aprile al 26 luglio la Cinémathèque française di Parigi ospiterà la mostra "Marilyn Monroe: 100 ans!", una rassegna oltre i cliché in cui la carriera di Marilyn è raccontata con filmati, fotografie e manifesti.

"Marilyn: 100 Years of a Legend", uno show teatrale e musicale al Crazy Cogs di Londra in cui a riportare in vita l'attrice sarà la sua sosia e impersonificatrice Suzie Kennedy.







