Marilyn 100 anni Quest'anno la diva avrebbe compiuto 100 anni, per ricordarla tante iniziative

Quest'anno Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni. Le iniziative più disparate sono in programma per celebrare la star di Hollywood per eccellenza, simbolo di mito, desiderio e tragedia. L'anniversario vero e proprio è il primo giugno.

Dalla vigilia del centenario della nascita, il 31 maggio al 28 febbraio 2027, centinaia di oggetti originali - costumi, fotografie, lettere e materiali rari inclusi alcuni oggetti personali e abiti di scena - celebreranno la carriera di una diva Hollywoodiana simbolo di bellezza e femminilità al Museo dell'Academy di Los Angeles.

Sempre a maggio, da Hollywood partirà un'esperienza immersiva itinerante che toccherà altre città negli Stati Uniti tra cui San Francisco e New York. Si potranno ammirare fotografie, immagini rare dei suoi film, cimeli personali, contenuti interattivi e stanze multisensoriali per immergersi nella vita e nel mito di Marilyn e nell'età d'oro di Hollywood.

Dall'8 aprile al 26 luglio la Cinémathèque française di Parigi ospiterà la mostra "Marilyn Monroe: 100 ans!", una rassegna oltre i cliché in cui la carriera di Marilyn è raccontata con filmati, fotografie e manifesti.

"Marilyn: 100 Years of a Legend", uno show teatrale e musicale al Crazy Cogs di Londra in cui a riportare in vita l'attrice sarà la sua sosia e impersonificatrice Suzie Kennedy.

