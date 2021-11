MUSICA Marracash ed Elodie chiudono il cerchio in "Crazy Love" Fuori il nuovo album "Noi, loro, gli altri"

Marracash ed Elodie chiudono il cerchio in "Crazy Love".

È uscito il nuovo, attesissimo, disco di Marracash: "Noi, loro, gli altri". Il nuovo album segna il ritorno del rapper dopo "Persona" insieme alla pubblicazione del video di "Crazy Love", il primo singolo estratto che racconta la fine della love story con Elodie.

Nella clip infatti, Marracash duella con la ex fidanzata, una storia che si chiude nello stesso modo in cui ha avuto inizio, ossia sul set di un video. I due non hanno mai dato spiegazione sui social su quanto stava accadendo all'interno del loro rapporto, nonostante il gossip li abbia provocati in diverse occasioni.

[Banner_Google_ADS]

"Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine" spiega il rapper.

Marra fa riferimento a lei in diversi brani compreso "Crazy Love" in cui Elodie diventa la sua "Nefertiti": "Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio). Quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti" .



Elodie rimane presente anche sulla prima delle tre copertine del disco, quella del "noi" dove il rapper è stato ritratto insieme alla sua famiglia, quella di sangue e quella acquisita.

I più letti della settimana: