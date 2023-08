Marshmello incontra Farruko

Una nuova “era” quella cui da qualche tempo a questa parte ha scelto di aprirsi Marshmello, dj innovativo e visionario, che dopo il successo della fortunata collaborazione con Manuel Turizo nel singolo “El merengue”, continua a percorrere il filone della musica latina e propone un nuovo pezzo, questa volta in coppia con Farruko, cantante portoricano fra i più affermati e premiati, dal titolo “Esta Vida”.

Come il titolo stesso suggerisce, il brano racconta di quel meraviglioso quanto avventuroso percorso che è la vita ed in modo particolare di come sia praticamente impossibile piacere a tutti, se si vuole sperimentare il lusso di essere se stessi.

Questo secondo lavoro sembra confermare che il successo raggiunto con Turizo, non fosse destinato ad essere un caso isolato, ma parte di un progetto più ampio.

Successo nel senso letterale del termine, poi, perché nel suo primo mese di vita pubblica, il brano ha totalizzato oltre 87,5 milioni di stream, raggiungendo posizioni di rilievo nella Top 50 globale di Spotify (#43) e nella Top 50 latina di Apple Music.

A confermare in maniera chiara l'idea di un intero progetto discografico poi, è arrivata anche la pubblicazione di un post su Instagram da parte dello stesso Marshmello, in cui l'artista, ritratto insieme ad Anuel (altro artista di spicco della musica portoricana) scriveva: “Lavorando su me stesso… e su un nuovo album…”.

Rimaniamo sintonizzati allora, per vedere quali altre sorprese Marshmello riserverà al suo pubblico in “Esta vida”.