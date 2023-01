MUSICA MArtin Garrix & JVKE: "Hero"

MArtin Garrix & JVKE: "Hero".

Si intitola "Hero" il nuovo singolo di Martin Garrix realizzato in collaborazione con il cantautore e produttore JVKE. Garrix produttore multiplatino ed eletto per la quarta volta miglior Dj al mondo nella famosa classifica di Dj Mag, si lancia in una nuova avventura che riguarda il mondo dei games.

Infatti il brano si ispira proprio al videogioco Marvel Snap ed è accompagnato da un video animato dalle storie d'amore tormentate dei suoi supereroi, quelle a cui i fan sono più affezionati come Spider-Man & MJ & Sandman, T’challa & Storm e Wanda & Vision.

La clip è stata inoltre presentata in anteprima ai The Game Awards, partecipazione che il Dj ha così commentato:

"Sono super onorato di far parte di questo progetto. Adoro esplorare nuovi territori con la mia musica e sono davvero entusiasta che la canzone sia finalmente uscita".

