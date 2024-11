CURIOSITÀ Matrimoni infiniti Le nuove tendenze nel settore dei matrimoni mettono al centro la durata delle cerimonie

Matrimoni infiniti.

Matrimoni cambiano tradizioni e tendenze, appuntamenti che si possono trasformare in eventi spregiudicati. Ci sono delle possibili novità per chi si è decisa a fare il grande passo.

Chi convolerà a nozze il prossimo anno, organizzerà cerimonie originali e anche interminabili. Questo dato emerge da uno studio del portale dedicato alle cerimonie matrimoniale che ha messo nero ssu bianco le nuove tendenze per il 2025.

I potenziali invitati si debbono preparare agli endless wedding, cerimonie che non solo supereranno le 24 ore, ma che potranno essere distribuite anche in giorni diversi in settimane diverse… i cosiddetti Wedding Chapters!

In America lo chiamano destination wedding, ossia una cerimonia celebrata a molti chilometri di distanza dalla residenza dei futuri sposi della durata di almeno tre giorni.

I più romantici potrebbero invece pensare a un elopement wedding, altra tradizione a stelle e strisce, resa celebre da “Sex and the City”,

