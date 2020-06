"Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra...E un pianoforte sulla spalla...Come i pini di Roma la vita non li spezza...Questa notte è ancora nostra...". Anche se sono trascorsi 36 anni dalla sua uscita, "Notte prima degli esami" rimane una delle canzoni più apprezzate ed emozionanti di Antonello Venditti. Un brano capace di arrivare al cuore di diverse generazioni di studenti e un classico che viene costantemente associato alla vigilia della maturità.

E' stata proprio questa ricorrenza ad essere occasione, ancora una volta, per Jacopo Mastrangelo, di suonare con la sua chitarra davanti a Piazza Navona. Lo ricordiamo durante il lockdown per averci regalato con la sua chitarra dal tetto di casa sua, che dà sulla Piazza, delle esibizioni indimenticabili e lo ritroviamo ora in una "Navona" gremita di gente per augurare il meglio a tutti i maturandi.

Non sono mancati gli applausi per Jacopo e per la sua interpretazione di "Notte prima degli esami", sicuramente arriveranno anche quelli di Antonello Venditti.

Guarda qui il video di "Notte prima degli esami" di Venditti interpretata da Jacopo Mastrangelo