Max Gazzè con Frenetik e Orang3.

Ormai l'abbiamo capito, in questo periodo la tendenza dominante è quella di creare formazioni inedite di artisti, a volte appartenenti a mondi distanti fra loro, per dare vita al singolo del momento.

Stavolta a provarci è Max Gazzè che incontra il duo di producers e polistrumentisti Frenetik e Orang3 (al secolo Daniele Mungai e Daniele Dezi) per lanciare “Riviera”.

In perfetta linea con quello che è il suo stile mai scontato, Gazzè non ha l'ambizione di proporre un tormentone, ma al contrario definisce il frutto di questa collaborazione come un antitormentone elettro – pop, un mix di stili e di contaminazioni varie.

La produzione è stata affidata a Dade voce dei Linea 77, un artista che di sperimentazione ne sa qualcosa visto che nel giro di quasi 30 anni ha navigato scene e stili musicali decisamente diversi fra loro passando dall'essere il frontman di una delle principali alternative metal band italiane, al basso di Salmo, fino alla firma di moltissimi beat della scena rap nazionale.

Il video, invece, vede alla regia Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli ed è un tripudio di visioni e personaggi reali e immaginari, che vanno a rafforzare le atmosfere evocative già dipinte dal pezzo.









