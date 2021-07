Maxi tenda realizzata all’uncinetto per proteggere le strade dalla calura estiva

Siamo in Spagna e più precisamente a "Alhaurín de la Torre", un comune della provincia di Málaga, in Andalusia, nel sud della penisola iberica. Con questa è la terza estate consecutiva che le strade di Alhaurín si tornano a vestire, o meglio si riparano dal sole caldo con sgargianti colori e fantasie. Il tutto grazie ad una maxi-tenda interamente fatta a mano, che oltre a proteggere e colorare l’ambiente urbano, da un senso di allegria, di festa alle centinaia di persone che ogni giorno camminano per vie del centro.

E ogni anno il tendone si allunga sempre di più, dovuto al fatto che le donne del paese armate con i loro uncinetti attaccano i pezzi fatti durante l'anno ai precedenti allungando così il coloratissimo manufatto, tessuto con materiale assolutamente riciclato.

Quest'anno la tenda ha raggiunto i 500 metri. Una iniziativa promossa dalla sindaca di Alhaurín e dall'Assessorato all’Ambiente. L'intera operazione dal punto di vista creativo è stata coordinata dall’artista, Eva Pacheco, che ha elogiato gli sforzi delle donne che pur tra mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, hanno partecipato a questa iniziativa. A giudizio dell'artista l'enorme tenda ha avuto il potere di tenete le mani impegnate e le menti distratte, ma al contempo ha alimentato la solidarietà e il senso di unità.