Medaglia d'oro nei tuffi e nell'uncinetto

Lui si chiama Tom Daley è un tuffatore e lo fa davvero bene tanto che alle olimpiadi di Tokio si è portato a casa la medaglia d'oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri. Fa yoga, meditazione, cucina e in più lavora a maglia, sostenendo di esserne ossessionato. Il marito e il figlio ne sanno qualcosa: avendo entrambi un armadio pieno di capi creati da lui. Da sportivo e da vero campione, si occupa delle sue cose sempre al massimo, non ha paura di osare, così come di farsi conoscere per come è. Anche il suo coming out è rimasto uno dei più famosi nella storia dello sport, attraverso un video su Youtube, nel 2013.

Lavorare a maglia, dice Tom, lo ha salvato durante le Olimpiadi, arrivando ad assistere alla finale del trampolino femminile lavorando a maglia, scardinando così, un altro stereotipo di genere che vedrebbe questo tipo di hobby come una “cosa da donne”. Lo ha raccontato lui stesso in un post pubblicato sul suo account, nel quale mostra orgoglioso il piccolo astuccio cucito appositamente per la medaglia d’oro. “Imparare a lavorare a maglia e all’uncinetto mi ha aiutato così tanto”, scrive. Passione che ha preso avvio durante il lockdown e da allora, continua Daley, “ne sono rimasto ossessionato”. Tra un tuffo e l’altro, è stato in grado di creare maglioni, copertine, cappelli per bambini, accessori per animali e anche una poltrona per gatti.

Tom è da medaglia d'oro anche in uncinetto.