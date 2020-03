Medico suona “Don’t Stop Me Now” dei Queen in ospedale

Siamo nel reparto Covid-19 dell'ospedale di "Circolo di Varese", un giovane medico che lavora come ecografista si chiama "Christian Mongiardi" decide alla fine del suo turno, senza nemmeno togliersi il camice, decide di suonare il pianoforte per regalare a colleghi e pazienti qualche minuto di buonumore. Ma cosa suonare in quell'ambito così particolare, tra l'altro come si trovava proprio lì un pianoforte, tra persone che lottano per la propria insieme a persone che lottano per quella degli altri? Molto semplice il piano è un dono arrivato qualche mese fa all'ospedale da una onlus. La scelta del dottore cade su “Don’t Stop Me Now” dei Queen incantando tutti con la sua bravura al punto che qualcuno decide di riprenderlo e di postare il video sulla pagina Facebook della Asst dei Sette Laghi. Trovatosi lì per mangiare un panino con i colleghi non ha resistito e nell'attesa si è seduto davanti alla tastiera, le sue mani sono partite da sole, ma quando il video ha cominciato a diffondersi il Dott. Mongiardi non ne era molto felice. Il primo a rassicurare il medico tastierista è stato proprio il primario del reparto dicendogli che trovava la cosa molto bella e che il video conteneva un messaggio positivo che arrivava in questo momento così difficile per tutto il mondo e in particolare per il mondo degli operatori sanitari. Inutile dire che il video nel giro di pochissimo tempo è diventato virale e il simbolo alla lotta contro Coronavirus.