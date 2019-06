Mel Brooks compie 93 anni

Auguri Maestro! E' nato il 28 Giugno del 1926 da genitori ebrei, Max Kaminsky e Kate Brookman Mel Brooks, vero nome, Melvin Kaminsky, attore regista che nel 1974 insieme a Gene Wilder, autore del soggetto e aiuto alla regia, ha girato la piu bella in assoluto parodia del capolavoro di Mary Shelley "Frankestein" aggiungendo al titolo solo Junior. Per girarlo è stata utilizzata l'intera scenografia e gli arredamenti originali, ricollocati nelle stesse posizioni e negli identici studi di ripresa, del film "Frankenstein di James Whale girato nel 1931". Campione d'incassi nel 1975, il film è interamente girato in bianco e nero, adottando una fotografia e uno stile anni trenta, giocando anche sulle transizioni tra una scena e l'altra proprio per riprendere anche esteticamente i toni del film di Whale.Il film guadagnò una candidatura agli Oscar nel 1975 per la miglior sceneggiatura originale, statuetta che fu assegnata a Francis Ford Coppola e Mario Puzo per Il padrino – Parte II. Mel Brooks come l'amico e più volte compagno di scena di Gene Wilder,





Incominciò a sviluppare la sua comicità come reazione difensiva contro l'aggressività dei coetanei, più grossi di lui come statura e corporatura. Anche per uno come lui i primi anni di gavetta furono difficili che incominciò la sua carriera come cabarettista in alcuni locali notturni della sua città. Si racconta che, ritrovandosi davanti a un pubblico difficile, usasse troncare tutto e tuffarsi vestito in piscina, come ultimo rimedio per scatenare ilarità.

Il 5 agosto 1964 Brooks sposò l'attrice Anne Bancroft, che sarebbe stata la protagonista de "Il laureato" 1967, con Dustin Hoffman. Sempre nel 74 gira un altra parodia questa volta western "Mezzogiorno e mezzo di Fuoco" sempre al fianco dell'amico Gene, nel 1977 è la volta di " Alta tensione" che prendeva in giro il cinema di Alfred Hitchcock, arriva poi "Balle spaziali" del 1987, parodia de la saga di Guerre stellari e tutto il cinema di fantascienza, mentre "Robin Hood: un uomo in calzamaglia", girato nel 1993, faceva il verso al "Robin Hood - Principe dei ladri" di Kevin Costner. Nel 1995 gira il suo ultimo film come regista "Dracula morto e contento", con Leslie Nielsen, parodia di tutti i numerosi film dedicati alla leggenda del vampiro della Transilvania. Ricordiamo che nel 1976 vede la luce una delle sue pellicole più particolari, "L'ultima follia di Mel Brooks" , un film muto (come si evince anche dal titolo originale Silent Movie), dove l'unico a pronunciare un secco "NO!" è il mim,o francese Marcel Marceau.Il film vede tra i protagonisti Brooks stesso, Marty Feldman, amico del regista, che aveva già lavorato con lui in Frankenstein Junior e Dom DeLuise, altro amico del regista, che aveva lavorato in Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Altri attori che appaiono spesso nei film di Brooks sono Madeline Kahn, Harvey Korman e Cloris Leachman, che hanno recitato in tre o più film del regista.