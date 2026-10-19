Mercatini di Natale

Dal nord al sud, dalle Dolomiti alle Isole maggiori vogliamo condurvi per mano per assaggiare specialità gastronomiche e ammirare le casettine di legno tipiche della cultura nordica rurale.

In genere la stagione si estende dalla seconda metà di novembre fino all’Epifania del 6 gennaio 2027, ma ogni città poi decide autonomamente il proprio calendario.

La prima settimana di Avvento, il 29 novembre, nel nord è il giorno di apertura per molte località con mercatini, mentre le grandi città, soprattutto al centro e al sud optano per il 1° dicembre.

I giorni più affollati ovviamente sono quelli del fine settimana dell’Avvento e con il ponte dell’Immacolata dal 5 all’8 dicembre. Vediamo quindi le aperture al nord e al centro.

In Trentino-Alto Adige, Trento apre il 20 novembre 2026 e chiude dopo il 6 gennaio mentre Merano inizia il 26 novembre, ma con lo stesso giorno di chiusura il 6 gennaio.

Stesso schema per Bolzano, in Piazza Walther con casette di legno, strudel delle mele e vin brulè a base di Lagrein. A Merano con passeggiata lungo il Passirio, tra luci e profumi di speck e Zelten; se volete rilassarvi qui ci sono anche le Terme.

Ci sono anche Bressanone, con la splendida Piazza Duomo, Brunico e e Vipiteno con la Torre delle Dodici e le sue vie medievali. Invece Trento concentra i mercatini in piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, vicino al Castello del Buonconsiglio e al Duomo, tra canederli in brodo e Kaiserschmarrn dolce.

A Verona, Torino e molte località del Centro-Sud i mercatini iniziano l’1° dicembre e chiudono o a metà dicembre o, in caso di città più grandi, il 6 gennaio.

Verona ha un fascino storico con le luci natalizie, mentre Torino grazie a installazioni luminose trasforma le vie in una strada ad alto contenuto artistico. In Piemonte, c’è anche il borgo di Govone con un’atmosfera fiabesca attorno al castello. Invece se siete nelle Marche, non perdetevi Candelara illuminata con candele, con un’atmosfera magica.

A Gubbio invece c’è un albero illuminato sul Monte Ingin. A Firenze trovate il mercato in Piazza Santa Croce, mentre ad Arezzo in Piazza Grande che diventa la “Città del Natale”.

Roma invece a Natale si concentra intorno a Piazza Navona. Più a sud troviamo Napoli con il celebre quartiere di San Gregorio Armeno, per chi ama i presepi e Salerno che punta sulle luminarie sul lungomare, il Salento fa un mix di cartapesta, presepi e tradizioni popolari nei vari paesi.

Per arrivarci, consigliamo il treno per Trento, Bolzano e Merano anche perché i mercati sono a pochi passi a piedi dalle stazioni. Se volete andare in auto, informatevi bene sui parcheggi e le zone a traffico limitato.









