La mezza porzione sta dilagando anche sulle tavole dei ristoranti italiani e, in alcuni casi, è inserita nel menu. Una tendenza in crescita, sulla scia di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti e in buona parte dell’ Europa, dettata da esigenze di salute.

Il fenomeno è infatti nato in America, dove l’obesità è dilagante e dove, c’è stata un’impennata del consumo di farmaci dimagranti. Non solo, anche chi segue una terapia anti-diabete, si sente pieno dopo poche forchettate e ordina la mezza porzione.

Tuttavia, le scelte nutrizionali specifiche, sono state solo il trampolino di lancio per quella che, invece, sta diventando “una moda”, ma, occorre fare attenzione!

Non è vero che si spende di meno. Non sempre il costo della mezza porzione è, esattamente la metà di quello intero perché i prezzi fissi di preparazione, impiattamento e servizio, rimangono simili, quindi, lo sconto è generalmente inferiore: spesso 30-40% in meno.

Per trasparenza e correttezza, i ristoratori dovrebbero indicarlo nel menu. In Italia, il trend della mezza porzione, non è nuovo. C’è chi l’ha adottata a Firenze, già nel 2005, con menu degustazione, mentre a Milano, poco prima che scoppiasse la pandemia, alcuni locali avevano riscoperto lo spirito della casa di ringhiera, dove, tra vicini, si condividevano assaggi di pietanze cucinate.

Altri proponevano già un menu di ‘sgagnini’ (piccoli morsi, da ‘sgagno’ che in dialetto milanese significa appunto morso), versione ridotta di piatti molto curati.







