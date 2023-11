CURIOSITÀ Mi fa un baffo il gatto nero In occasione della Giornata Mondiale del gatto nero il 17 novembre Roma un festival dedicato tutto a loro

Mi fa un baffo il gatto nero.

Se siete superstiziosi e avete pregiudizi nei confronti del gatto nero vi consigliamo mi fa un baffo il gatto nero. In occasione della Giornata mondiale del gatto nero il prossimo 17 novembre a Roma ci sarà questo originale appuntamento.

Per spiegare questo tema sono state raccolte migliaia di foto e video che gli amanti dei quattro zampe con il pelo nero hanno deciso di inviare per partecipare al Festival che prevede anche una sezione letteraria per premiare scrittori e poeti che hanno deciso di raccontare la natura e gli animali con appunto racconti o poesie.

Il Festival è giunto alla sua terza edizione ed è stato organizzato dall’associazione Pet Carpet con il patrocinio di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Fnovi, Anmvi e la collaborazione di Anas. Il suo scopo infatti è quello di sensibilizzare contro i pregiudizi e le credenze scaramantiche proponendo una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Il Festival si terrà il 17 novembre presso la Sala Cinema dell’Anica, a Roma, in occasione della Giornata Mondiale del Gatto Nero, i posti vanno prenotati fino ad esaurimento, inviando una mail con la richiesta a petcarpetfestival@gmail.com il programma è visibile qui



