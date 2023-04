MIA, cantante e terapeuta si racconta ai microfoni di Radio San Marino

Ci sono persone che con coraggio decidono di aprire quel famoso cassetto in cui hanno custodito un sogno per diverso tempo, quelle persone che riescono, dopo aver provato le difficoltà più dure, ad offrirsi la possibilità di rinascere proprio attraverso la musica.

Elvira Cuccurullo, in arte MIA, cantante e terapeuta, è venuta a trovarci per condividere un brano in cui ritrova una parte di se e per lasciarci un messaggio importante che riguarda la nostra realizzazione più profonda.

Ascolta il live e tutta l'intervista nel nostro reloaded qui sopra!

SU YOUTUBE:

Elvira Cuccurullo - Million Reason by Lady Gaga